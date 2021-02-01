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Ermenistan, Sputnik V aşısına onay verdi

Ermenistan, Sputnik V aşısına onay verdi
Ermenistan, Sputnik V aşısına onay verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Ermenistan Sağlık Bakanlığının Rus Covid-19 aşısı Sputnik V’e onay verdiğini duyurdu.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini artırmaya devam ederken, bir ülke daha Rus Covid-19 aşısına onay verdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Sağlık Bakanlığının Rus Covid-19 aşısı Sputnik V'e onay verdiğini duyurdu. RDIF, Ermenistan'ın aşı hakkında ek araştırmaya ihtiyaç duymadığını ve Rusya'daki faz 3 klinik araştırmalarından elde edilen verilere dayanarak aşıya onay verdiğini belirtti.

Sputnik V aşısının şu ana kadar Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine ve Tunus'ta kullanımına onay verildi.

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