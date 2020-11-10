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Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan yenilgiyi kabul etti
Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyon resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sevgili yurttaşlar, kız kardeşler ve kardeşler. Kendim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim” dedi.
Paşinyan açıklamasında, ”01.00'da Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının sona ermesi için bir açıklama imzaladım. Yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici ” dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söyledi.

Yakın gelecekte Ermenistan'ın teslim olduğunu ilan eden bir belgenin imzalanması bekleniyor.

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