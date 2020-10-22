İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan'a ait birlikler kayıplar vererek geri çekiliyor

Ermenistan'a ait birlikler kayıplar vererek geri çekiliyor
Ermenistan'a ait birlikler kayıplar vererek geri çekiliyor

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Gubadlı yönünde kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldı

Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alaylarının askerleri arasında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim gün boyu ve 22 Ekim sabaha karşı Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Cebrayıl ve Zengilan-Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Gubadlı yönünde ağır kayıplar veren Ermenistan birliklerinin önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldığı, ayrıca Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alayının askerleri arasında çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. 543. Alayın savunma alanında ise çıkan yangın sonucu, Ermenistan'a ait askerlerin arasında önemli kayıpların olduğu belirtildi. Çatışmalarda alay komutanı yaralanırken, yardımcısı, tabur komutanı Araik Hovakimyan ve yardımcılarının ve birlik komutanlarının öldürüldüğü ifade edildi.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.