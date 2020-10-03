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Ermenistan'a ait hedefler gece boyunca vuruldu

Ermenistan'a ait hedefler gece boyunca vuruldu
Ermenistan'a ait hedefler gece boyunca vuruldu

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın hedeflerine yönelik karşı operasyonlarını gece boyunca sürdürdü.

Ermenistan’a ait hedefler gece boyunca vuruldu - Tıkla İzle

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 7'nci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri gece boyunca yoğun bombardımana tuttu. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlan görüntülerde, gece boyunca yapılan operasyonlarda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırı noktaları teker teker imha edildiği görülüyor. Görüntülerde top bataryaları, tank ve askeri hedeflerin bombalarla vurulması yer alıyor.

Murat Delice - Kamil Nadirli
 

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