Ermenistan'da darbe girişiminin ardından Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çavuşoğlu, Szijjarto ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümete yönelik darbe girişimine de değindi. Çavuşoğlu, "Askerlerin, demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe veya darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla biz Ermenistan'daki bu çağrıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bu tür darbe girişimlerinin ülkelerin istikrarını bozduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz de basından takip ediyoruz gelişmeleri ama nerede olursa olsun darbeye karşıyız" ifadelerini kullandı.

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