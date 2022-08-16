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Ermenistan'da havai fişek deposundaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi

Ermenistan'da havai fişek deposundaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi
Ermenistan'da havai fişek deposundaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 16'ya yükselirken, kayıp 18 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Ermenistan’da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Ermenistan'da Pazar günü meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 16'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve bir çocuk da bulunuyor. Enkaz altında olduğu düşünülen kayıp 18 kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralanan 60 kişiden 12'sinin hastanedeki tedavisi devam ederken, 48 kişi taburcu edildi. Bölgedeki 4 noktada yangın söndürme çalışmaları da sürüyor.

Patlamada terör saldırısı ihtimali dışlandı

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhchyan, "Patlama anının görüntülerine bakıldığında, terör eyleminden söz edilemeyeceği açıkça görülüyor. Çünkü önce yangın var, duman yükseliyor ve ardından bir patlama oluyor" demişti.

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