Ermenistan'da kesin seçim sonuçları açıklandı

Paşinyan'ın 'Benim Adımım İttifakı' resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri yüzde 66,37 oy oranıyla kazandı.

Ermenistan'da seçimlerden sonra yapılan sayımlar sonucunda Nikol Paşinyan'ın 'Benim Adımım İttifakı' seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 66,37 oy oranıyla kazandı. Gagik Sarukyan'ın liderliğini yaptığı Müreffeh Ermenistan Partisi oyların yüzde 10,62'sini alarak parlamentonun en güçlü ikinci partisi oldu. Seçimde ikinci olan partinin sadece yüzde 10 oy alması Ermenistan'da şaşkınlığa sebep oldu.

Eski hükumet meclise giremedi

Devrik Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 3,78 oy alarak barajın altında kaldı. Sarkisyan'ın partisi gelecek dönemde parlamentoda olmayacak. Diğer taraftan Ermenistan'ın seçilmiş başbakanı Nikol Paşinyan seçim sonuçlarını evinde eşiyle birlikte internet üzerinden takip etti.

Tarihinin en düşük katılımı oldu

Ermenistan'da sandığa giden halk yeni hükumeti belirlemek için oy kullandı. 2 milyon 592 bin 479 seçmenden ancak yüzde 48,63 oranına tekabül eden 1 milyon 260 bin 840 kişi oy kullandı. Seçimlere toplamda 9 siyasi parti ve 2 ayrı ittifak katılarak mecliste ve kabinede çoğunluğu sağlamak için yarıştı. Seçimler sonucunda parlamentoda yer almak isteyen partilerin yüzde 5 barajını ittifakların ise yüzde 7 barajını geçmesi gerekiyordu. Seçimleri birçok ülkeden gelen 250'nin üzerinde gözlemci takip etti.