Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı protesto gerçekleştirecek

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da yıllardır süren işgal, Azerbaycan'ın kazandığı zafer ile son buldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul ettiklerini ve Azerbaycan ile anlaşmaya imza attıklarını duyurunca Ermenistan'da muhalefet ayaklandı. Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmayı yenilgi olarak gören muhalefet gece saatlerinde parlamento binasını basarak gece boyunca işgalini sürdürdü. Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın da linç edildiği olaylar halen sıcaklığını korurken, ülkedeki muhalefet partileri protestoları yaygınlaştırmak için miting yapma kararı aldı. Ülkedeki 17 siyasi parti ortak bir bildiri yayınlayarak yarın yerel saatle 13.00'te Erivan'da büyük bir miting yapacaklarını duyurdu.

"Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı"

Bildiride, “Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı. Devletini ve toprağını kanıyla cephede koruyan askerlerin arkasından, bizim arkamızdan ulusal olmayan bir anlaşma imzalandı. Halihazırda birliğimize, iç çekişmeler ve provokasyonların dışlanmasına ihtiyaç var. Bu nedenle bütün yurtseverleri yarın 13.00'de Erivan'da Özgürlük Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ediyoruz” denildi.

Ermenistan basını ise gece saatlerinden bu yana yaşanan olaylarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktarırken, başta başkent Erivan olmak üzere birçok kritik şehirde asker ve polislerin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirtti.

Erhan Altıparmak

