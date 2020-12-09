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Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı - Tıkla İzle

Ermenistan'da muhalefet geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşmasına imza atan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için dün saat 12.00'ye kadar süre vermişti. Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca akşam saatlerine doğru ülkede protestolar başladı. Başta başkent Erivan olmak üzere bazı kentlerde muhalefet partisi üyesi birçok protestocu otoyolları ulaşıma keserek eylemlerine başladı. Polisler tarafından da göstericilere karşı müdahaleler gerçekleşirken birçok eylemde arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken polis trafiğe kapatılan yolların tekrar açılması için yoğun çaba sarf etti.

Gündüz protesto gece siyasi hareketlilik

Göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarken Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan akşam saatleri itibariyle ülkede sivil itaatsizlik eylemlerine başladıklarını duyurdu. Eylemler gece saatlerine doğru sona ererken bu sıralarda Erivan'ın siyasi koridorlarında hareketlilik gözlendiği ve birçok siyasi parti liderinin toplantılar yaptığı öğrenildi. Ülkedeki muhalefet bloğunun oluşturduğu "Vatan Kurtuluş Hareketi" gece saatlerinde yayınladığı ilan ile tüm muhalifleri bugün Erivan'daki parlamento binası önünde toplanmaya davet etti.

Erhan Altıparmak

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