Ermenistan'da Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurabilecek

Ermenistan'da dün yapılan erken parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlandı. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülkede toplam 2008 sandıktan çıkan sonuçların sisteme işleneceği ve itiraz süreçlerinden sonra verilecek karar ile seçim sonuçlarının resmiyete kavuşacağı ifade edildi. Oyların sisteme kaydolmasının ardından açıklama yapan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, "Şimdi sisteme giren verileri yayınladık. Artık hangi parti yüzde kaç oy aldı, hangi parti parlamentoda kaç milletvekili ile temsil edilecek bunu belirleyeceğiz" dedi.

Paşinyan'ın partisi yüzde 53,92 oy aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak zafer kazandı. Robert Koçaryan'ın lideri olduğu "Ermenistan İttifakı" yüzde 21 ve Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Artur Vanersyan'ın "Onurum Var" ittifakı ise yüzde 5,23 oy aldı. Bu sonuçlara göre Paşinyan'ın partisi mecliste 71 koltukla parlamentoda çoğunluğu elinde tuttu. "Ermenistan İttifakı" 29 koltuk ve "Onurum Var İttifakı" ise 7 koltuğa sahip oldu.

Paşinyan'ın partisi tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişemedi. Gazetecilerin Başbakan Paşinyan'ın tek başına hükümet kurup kuramayacağı ile ilgili soruya cevap veren Mukuçyan, "Yayımladığımız verilere göre, Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek" dedi.

Erhan Altıparmak