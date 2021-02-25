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Ermenistan'da Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında

Ermenistan'da Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında
Ermenistan'da Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda buluştuğu sırada Su-30 savaş uçağı da uçuş gerçekleştirdi.

Ermenistan'da Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında - Tıkla İzle

Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşta Azerbaycan karşısındaki hezimetin ardından Ermenistan'da başlayan kriz, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti. Ordunun talebini "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Paşinyan, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na çağırdığı destekçileriyle buluşurken, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında uçuş yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, uçağın eğitim uçuşunda olduğunu belirtti.

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