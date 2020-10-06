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Ermenistan'dan atılan roketin Azerbaycan savunma sistemi tarafından engellendiği anlar

Ermenistan'dan atılan roketin Azerbaycan savunma sistemi tarafından engellendiği anlar
Ermenistan'dan atılan roketin Azerbaycan savunma sistemi tarafından engellendiği anlar

Mingeçevir bölgesinde yer alan Azerbaycan'a ait hidroelektrik su istasyonuna Ermenistan tarafından atılan roketin, Azerbaycan savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

Ermenistan’dan atılan roketin Azerbaycan savunma sistemi tarafından engellendiği anlar - Tıkla İzle

Geçtiğimiz 4 Ekim gecesi Mingeçevir bölgesinde bulunan Azerbaycan'a ait hidroelektrik su istasyonu, Ermenistan tarafından saldırıya uğramıştı. Ermenistan tarafından füze sistemiyle gerçekleştirilen saldırı, Mingeçevir'de bulunan İsrail üretimi “Demir Kubbe” savunma sistemi ile vurularak etkisiz hale getirilmişti. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırısını engellediği anların görüntüleri paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen füzelerin dış bölümünün ise santralin yanına düşerek betona saplandığı görüldü.

Kamil Nadirli

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