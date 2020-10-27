Ermenistan'dan Berde'ye roketle saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentinde sivil yerleşim yerlerine roketle saldırı gerçekleştirdi. Roketlerin Karayusuflu köyünde 3 farklı noktada 8 eve isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu 1'i i çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Onlarca ailenin yaşadığı bölgede 8 evde de maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken, polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Kamil Nadirli - Aykut Zor

