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Ermenistan'ın attığı roket Berde'de kafeye düştü: 3 yaralı

Ermenistan'ın attığı roket Berde'de kafeye düştü: 3 yaralı
Ermenistan'ın attığı roket Berde'de kafeye düştü: 3 yaralı

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ederken Berde şehrinde bir kafeye roket düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü.

Ermenistan’ın attığı roket Berde’de kafeye düştü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Azerbaycan, işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Berde şehrinde bir kafeye Ermenistan silahlı kuvvetlerince atılan bir roket düştü. Roketin düştüğü yerde o sırada kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililerin açıklama yapması bekleniyor. Atılan 4 roketten birinin ise Azerbaycan birlikleri tarafından havada vurulduğu belirtildi.

Murat Delice - Kamil Nadirli
 

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