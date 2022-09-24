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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup Taksim’de toplandı. Polis, basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim’de toplandı - Tıkla İzle

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek isteyen yaklaşık 20 kişilik bir grup Taksim Meydanı önünde bir araya geldi.

Grubun basın açıklamasına başlamasından kısa bir süre sonra polis ekipleri açıklamanın yapıldığı yere gelerek protestonun izinsiz olduğunu söyleyip müsaade edilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine gruptakiler olaysız bir şekilde meydandan ayrıldı.

Yunus Emre Şeker
 

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