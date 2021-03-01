Ermenistan'ın başkenti Erivan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan muhalefete karşı direnç göstermeye devam ediyor. Muhalefet, akşam saatlerinde Erivan'da askeri darbe girişimine karşı büyük bir miting yapmaya hazırlanan Paşinyan'ı yeniden istifaya davet etti. Öğle saatlerinde yaklaşık 20 kişilik bir grup ana kapıdan hükümet binasına girdi. Megafonlarla içeriye giren grup, Paşinyan'ın istifa etmesi için sloganlar atarken hiçbir gösterici güvenlik bariyerini aşmadı. Az sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı olayda bir gösterici, "Buraya hükümet binasını işgal etmeye gelmedik. Paşinyan'a istifa etmesi için sesimizi duyurmaya geldik ve geri dönüyoruz" dedi.

Protesto gösterisi kısa sürede sona ererken göstericiler, arbede yaşanmadan bina dışına çıktı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti.

Erhan Altıparmak