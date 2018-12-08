İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı tutuklandı

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı tutuklandı

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz etmesi sonucu başlayan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar sebebiyle tutuklandı.

Ermenistan Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ı 2008 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz etmesi sonucu başlayan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar sebebiyle tutukladı. 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan dava sürecinde tüm suçlamaları reddetmişti. Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından temmuz ayında tutuklama kararı verilmişti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ermenistan'da 2008'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.