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Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'den ilk görüntüler paylaşıldı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'den ilk görüntüler paylaşıldı
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'den ilk görüntüler paylaşıldı

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer kentinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Kelbecer’den ilk görüntüler paylaşıldı - Tıkla İzle

Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdikten sonraki ilk görüntülerini yayınlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun bu yönde hareketini sağlamak için çalışmaların tamamlandığı ve asker güzergah boyunca geçişi zor olan dağ yollarının mayınlardan temizlenerek hazır duruma getirildiği aktarıldı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile birlikte 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sona ermişti. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi lazımdı ancak bölgenin coğrafyası geniş olması ve yol kapasitesinin de kısıtlı olması nedeniyle bu süre, Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kelbecer

Dağlık Karabağ'ın etrafındaki en büyük illerden biri olan Kelbecer, 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, bölgede 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

Laçin 1 Aralık'ta teslim edilecek

Anlaşmaya göre, Ermenistan ordusunun 1 Aralık'a kadar Laçin'den çekilmesi gerekiyor. 1 Aralık'ta Laçin'in de Azerbaycan'a teslim edilmesi ile Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgede de Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

Kamil Nadirli

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