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Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'e bağlı köyler görüntülendi

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'e bağlı köyler görüntülendi
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer'e bağlı köyler görüntülendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı köylerin görüntülerini yayınladı.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecer’e bağlı köyler görüntülendi - Tıkla İzle

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı köylerin görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak bölge geniş bir alanı kapsadığı için ve yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kamil Nadirli

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