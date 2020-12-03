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Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın görüntülendi

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın görüntülendi
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın görüntülendi

Azerbaycan tarafından yayınlanan görüntülerde, 28 yıl sonra Ermenistan işgalimden kurtarılan Laçına askeri sevkiyatın sürdüğü anlaşılıyor.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre dolmuş, Azerbaycan ordusu Laçın'a girmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrinin yeni görüntülerini yayınladı. Bakanlık görüntülerinde, askeri araçların bölgeye sevkiyatının devam ettiği görülüyor. Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Laçın'ın her yerinde Azerbaycan bayrağının dalgalandığı anlaşılıyor.

Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti.

Kamil Nadirli

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