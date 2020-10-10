İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan'ın saldırdığı Terter'deki köyler ilk defa görüntülendi

Ermenistan'ın saldırdığı Terter'deki köyler ilk defa görüntülendi
Ermenistan'ın saldırdığı Terter'deki köyler ilk defa görüntülendi

Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşim bölgeleri Terter’in Şıharkh ve Hasankaya köyleri ilk defa görüntülendi.

Ermenistan’ın saldırdığı Terter’deki köyler ilk defa görüntülendi - Foto Galeri
Ermenistan’ın saldırdığı Terter’deki köyler ilk defa görüntülendi - Tıkla İzle

Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermenistan ordusu ise operasyonlar sırasında sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki insani ateşkes devam ederken, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Terter'in Şıharkh ve Hasankaya köyleri ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Şıharkh köyü sakinlerinden Seyla Sayılova, “Vatanımız, ordumuz, cumhurbaşkanımız sağ olsun. Ermenistan her defa köyümüzü vuruyor. Bizi rahat bırakmıyorlar. Umudumuz cumhurbaşkanımızdır” dedi.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.