Ermenistan'ın saldırılarında 33 günde 91 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 30 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 400 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu aktarılan açıklamada yaralılardan 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri hayatını kaybederken, 4 çocuğun da her iki ebeveynini kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



Kamil Nadirli - Aykut Zor