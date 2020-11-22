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Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde 27 yıl sonra keman çalındı

Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde 27 yıl sonra keman çalındı
Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde 27 yıl sonra keman çalındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen keman resitaline katıldı.

Ermenistan’ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi’nin önünde 27 yıl sonra keman çalındı - Tıkla İzle

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kenti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev tarafından ziyaret edildi. Hacıyev'e Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ve askeri ataşeler eşlik etti.

Ziyaret sırasında Ermeniler tarafından tahrip edilen Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde 27 yıl sonra keman resitali verildi. Haciyev, hayalet şehir Fuzuli'nin yakında bir refah ve mutluluk şehri olacağını ifade etti.

Haciyev Fuzuli'deki keman resitalinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ermenistan tarafından yıkılan Fuzuli Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Müziğin gücüyle dünyaya barış ve hoşgörü mesajlarımızı gönderiyoruz” dedi.

Kamil Nadirli
 

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