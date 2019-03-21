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Eroini yutarak Türkiye'ye getirdi

Eroini yutarak Türkiye'ye getirdi
Eroini yutarak Türkiye'ye getirdi

Yurt dışından gelen B.D. isimli bir şahıs, küçük paketler halinde sarılmış eroinleri yutarak Türkiye'ye getirdi. Mersin polisi tarafından yakalanan şahsın midesindeki uyuşturucu, ameliyatla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli bir şahıs yurt dışından Türkiye'ye gelirken küçük paketler halinde sarılmış eroin maddesini yuttu. Alınan istihbarat sonrasında şahsın Mersin'e geldiğini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaları neticesinde B.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Doğal yollardan midesindeki paketleri çıkartamayan şahıs, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan şahsın midesinden, 2'si patlamış halde olmak üzere 15 paket halinde 192 gram eroin çıkarıldı. 

Gerekli tedavisinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Koray Ünlü
 

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