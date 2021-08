Erol Bilecik: 'Transferler konusunda bütün camiamız rahat olsun'

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, sarı-lacivertli kulübün televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Camiadaki pozitif havayı ve bu sinerjinin takıma sirayet edişini değerlendiren Erol Bilecik, “9 branşta, her branşta da şampiyonluğa oynamak üzere Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz ama son günleri değerlendirelim dediğimiz zaman futbol doğal olarak biraz daha ön plana çıkmış vaziyette. 5'te 5 yaptık. Her şeyin yolunda olduğu ve son derece emin adımlarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha doğrusu yolculuğumuz başladı. İlk haftalarda bir takım şansızlıklar da üst üste geldi. Sakatlıklar anlamında söylüyorum. Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun, İrfan Can, Valencia, Novak derken şansızlıklar karşımıza çıktı. Ona rağmen 5'te 5. 5 resmi maç, 5 galibiyet var, sadece 2 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz, ligde gol yememiş bir takım. 4 maçta hiç gol yememiş bir takımdan bahsediyoruz. Bunların hepsi önemli sinyaller veriyor aslında. Ben bugün taraftarlarımızla, değerli camiamızla, kamuoyuyla bunu büyük bir keyifle paylaşmak istiyorum. İçeride pozitif bir hava var, muazzam bir sinerji var. Bu sadece futbol takımında, sadece basketbol takımımızda değil bu anlamda tüm spor branşlarımızda. Ancak futbol takımımız başta olmak üzere Başkanımız, hoca, yönetimimiz, takım, altyapı Bütün bu ekosisteme baktığınız zaman çok değerli; camia ve üyelerimizle beraber başarı için mutlak başarı için kenetlenmiş muazzam bir yapıdan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Vitor'un hem yeni sistemi hem de muazzam derecede yapıcı yaklaşımı neticesinde..."

Takımın son durumunu değerlendiren Erol Bilecik, "Yine altını çizmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi hocamız Vitor'un hem yeni sistemi hem de muazzam derecede yapıcı yaklaşımı neticesinde geçtiğimiz yıl içinde sınırlı katkı verdiğini düşündüğümüz muhtelif oyuncularımız bu yıl gerçekten muazzam derecede adeta star olmuş vaziyetteler. Yepyeni transferler gibi Bunlar da yepyeni bir sistemin, çok değerli bir sistemin, nelere muktedir olduğunu bize işaret eden şeyler. Yepyeni transferlerimiz oldular gerçek anlamda. Özellikle Fenerbahçe uzun zaman sonra hiçbir ismimizi kaybetmeden yolculuğuna devam eden bir yapı oldu. Bu bizim için çok değerli ve önemli bir şey" dedi.

"Kahvemizi içerek maçları seyredeceğimiz bir süreç olacak"

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarıyla ilgili Bilecik, "Avrupa arenasındayız, Helsinki ile beraber iyi de başladık. Şu an çok değerli Başkanımız Sevgili Ali Koç'un deyimiyle ‘orta şekerli bir gruba düştük'. Ben inanıyorum ki süreç içerisinde bunların şekeri biraz daha fazla olacak. Rahat rahat inşallah keyifle kahvemizi içerek maçları seyredeceğimiz bir süreç olacak. Bu konuda gerçekten biraz önce de söylediğim gibi atmosferin ve ortamın muazzam sinerjiye dönmüş ve pozitif havanın hüküm olduğu bir noktada oyuncularımız çok motive, bu anlamda öne çıkmış vaziyetteler. Şu noktada futbol takımımızda gözlemlediğim şeyi paylaşmak istiyorum: Bakın inanç var, düzen var, sistem var Özellikle de geçen senelere göre kıyasla daha fazla kendinin ne yaptığını bilen, güven veren ve takım olan, birbirlerine inanan bir oyuncu grubumuz var. Bu bizim için paha biçilemez bir nokta olmuş vaziyette. Özetle doğru yoldayız, emin ellerdeyiz ve gerçekten bütün camiamızın sırtını rahatlıkla koltuklarına, sandalyelerine ve oturdukları noktaya dayayıp çok güzel ve keyifli bir şekilde maçlarını seyretmeye devam edecekleri bir süreç olacağına inanıyor ve bunu buradan keyifle paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Biz Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz"

Sarı-lacivertli camiaya seslenen Erol Bilecik, "Her şeyden önce bu değerli camiaya, büyük camiaya, Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna ve bu anlamda güzel insanlarımıza ‘son derece rahat olun' mesajını veriyorum. Burada profesyonel arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlarımız, yönetim kurulu başta olmak üzere emin olun 7x24 faaliyetlerine bu şekilde gönüllerini masanın üzerine koymuş bir şekilde devam eden bir yapı var Sevgili Başkan Ali Koç en başta olmak üzere. O bakımdan özellikle bu dönem rahat olun. İnsanlar ne yaptıklarını biliyorlar. Geçmişten alınan dersler var ama bu dönem fevkalade rahat bir şekilde neticeye kavuşabilecek ve gurur duyacakları takımlarımızın sahada olduklarına emin olsunlar. Bunun ilk göstergesi ilk haftalarda geride bıraktığımız neticeler. Bir kez daha altını çizmemde fayda var; Biz Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Branşlarımızı saydığımız zaman rekabet ettiğimiz değerli rakiplerimizle fevkalade ayrışan bir yanımız var. Biz sadece birkaç spor branşıyla değil, 9 farklı branşla ve bunların bütün kadın-erkek, diğer yaş gruplarıyla beraber yüksek efor gösteren bir yapımız var. Bunun hakkını veren gönüllü ve profesyonel binlerce çalışanla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Transferler konusunda bütün camiamız rahat olsun"

Erol Bilecik, transferle ilgili olarak da camiaya seslenerek, "Zaman zaman çok sık sorulan sorulardan bir tanesi ki değerli Başkan yanıtını vermişti. Ben de buradan keyifle teyit ediyorum. Transferler konusunda bütün camiamız rahat olsun. 2 Eylül Avrupa listeleri için belki son günümüz ama 8 Eylül'de Türkiye ligleri için son gün. Daha epey vaktimiz var. Spor branşlarında, transferlerde 24 saat sadece bir günü ifade eder ama bu tür faaliyetler için yeteri kadar uzun bir zamandır ki bizim önümüzde daha çok 24 saatler var. Rahat olsunlar. Gurur duyacakları bir takım sahada zaten koşuyor. Nihayetinde o yılın bu yıl olduğu, sonunun çok güzel olabileceği bir sezon olacak diye düşünüyorum. Yeter ki adaletten uzaklaşmayan bir futbol, spor yönetimi olsun. Bunun da buradan altını çizmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı.