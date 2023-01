Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 9 maça çıkan Gaziantep FK, 19 puanda kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında maça da iyi başlamıştık. İlk yarıda 2 gün önce oynadığımız kupa maçının yorgunluğu vardı üzerimizde ama ikinci yarıda daha baskılı oynadık. Bu takım 2 gün önce kupa maçında 150 kilometre mesafe kat etti. Ona rağmen bugün de son ana kadar golü aradık ama maalesef gol yollarında haftalardır yaşadığımız sıkıntı devam etti. Skoru lehimize çeviremedik ve mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

"Son haftalarda maç kazanamıyorsak bunun çok nedenleri var"

Rıza Çalımbay'ın kendisine destek veren açıklamaları ve takımın kötü gidişatı ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Öncelikle Rıza hocam desteği için teşekkür etmek istiyorum. Futbolda bu tür durumlar yaşanabiliyor. Bir takıma iyi gelip farklı bir şekilde ayrılabiliyorsunuz. Biz burada 1,5 senedir her şeyimizi vererek takımı bir yerlere getirmeye çalıyoruz. Yeni başkan ve yönetim geldiğinde her şeyi konuşup istişare etmemiz gerekiyor. Biz her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyoruz. Son haftalarda maç kazanamıyorsak bunun çok nedenleri var. Sol bekten kanat, stoperden forvet yapmaya çalıyoruz. Buna rağmen futbolcularıma teşekkür ediyorum, elinden geleni yapıyorlar. İki gün dinlenmeyle bu maça çıktık. Takımımız yorgundu, kadro genişliğimiz çok yok ve kadroyu çok değiştirme şansımız da yok" dedi.

"Yeni başkan ve yönetim geldiğinde tüm konuları detaylı konuşarak doğru kararı vereceğiz"

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Ben hangi takımda çalışırsam çalışayım her maçta ilk maç gibi heyecan yaşayan birisiyim. Her zaman maçın içinde olan bir teknik adamım. Böyle zor durumlar takımlarda yaşanabiliyor. Ben de ilk kez böyle bir durum yaşıyorum. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yeni başkan ve yönetim geldiğinde tüm konuları detaylı konuşarak doğru kararı vereceğiz" diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı

