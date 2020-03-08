Erol Bulut: 'Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik'

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın birer golüyle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Erol Bulut yaptığı açıklamada Rizespor'un evinde iyi bir takım olduğunu analiz ettiklerini ve maçın ilk yarısında oyunu alıp bitirmek istediklerini ifade etti.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rizespor evinde iyi oynayan bir takım. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda 3 puan alıp eve dönmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda Rizespor'un baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda da etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım. Sakatlıklarımız vardı.”

Kubilay Ateş - Oğuz Bal