Erol Bulut: 'Galip geldiğimiz sürece özgüvenimiz de gittikçe artacak'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bartın'ın Amasra ilçesinde hayatını kaybeden maden işçilerini anarak sözlerine başlayan Erol Bulut, maçların savaşarak kazanıldığını belirtti. Bulut, bu maçta aldıkları galibiyetin de savaşarak elde edildiğini kaydetti. Bulut, rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığını söyleyerek, "İlk yarıda yakaladıkları 2-3 net pozisyon var, golü bulabilirlerdi. Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum, müthiş mücadele gösterdiler. Galip geldiğimiz sürece öz güvenimiz de gittikçe artacak. Aldığımız bu galibiyet öz güvenimizi daha da artıracak. Önümüzdeki maçlara daha öz güvenli çıkacağız ve futbolumuzu inşallah daha da geliştireceğiz" dedi.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.