Erol Bulut: 'Hafta sonu da büyük ihtimal Oytun kalemizde olacak'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Ama yine gördüğünüz gibi 2. Lig'de olsa Süper Lig takımlarından bugün elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. 10 kişiyle topun arkasında iyi mücadele ettik. Attığımız gollerin birinde ofsayt olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Hafta sonu büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak”

Altay'ı riske ettiğinizi düşünmüyor musunuz sorusuna cevap veren Bulut, “Altay'ı riske ettiğimizi düşünmüyorum. Harun sakatlığından dolayı aramızda yok. İkinci kaleci durumunda Oytun var. O da iyi bir performans gösterdi. Bu durum bazen maçlarda olabiliyor. Oytun'a güvenimiz sonsuz. Hafta sonu da büyük ihtimal Oytun kalemizde olacak” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar