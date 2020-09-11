Erol Bulut: 'Mağlubiyetten galip duruma gelebilmek kolay değil'

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir deplasman olacağını tahmin etmiştik. Rizespor'u tebrik ediyorum. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk yarı penaltıyı değerlendiremedik ve orada moralimizi kaybettik. Bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik ve 2-1 galip geldik.

Mağlubiyetten galip duruma gelebilmek çok kolay bir şey değil. Fenerbahçe bunu başardı. Gözüküyor ki bu sene lig çok çekişmeli geçecek. Penaltı pozisyonuna henüz bakmadım ama benim gördüğüm yüzüne temas ediyor. Kural böyle. İlk yarıda yine başka bir pozisyonda el ile müdahalede hakem pozisyonu vermedi. Sonuçta hakemler sahada. Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum.”

Kubilay Ateş