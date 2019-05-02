Erol Bulut'u Malatya'dan ayrılmadan önce kaldığı otelde ziyaret eden Kaplan 44 Taraftarlar Derneği, genç teknik adama duygulu anlar yaşattı. Kaplan 44 Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Kapusuz burada yaptığı açıklamada, "Kaplan 44 Taraftarlar Derneği olarak Erol Bulut hocamıza veda ziyaretinde bulunduk. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonraki hayatında ise kendisine başarılarının devamını diledik. Kaplan 44 Taraftarlar Derneği olarak kendisine Malatya ve Malatyasporumuzu tüm Türkiye'de en iyi şekilde tanıttığı için teşekkürü bir borç biliyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

Erol Bulut: "Malatya'dan ayrılacak olmam beni üzüyor"

Evkur Yeni Malatyaspor eski teknik direktörü Erol Bulut ise ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Malatya'dan ayrılacak olmak beni fazlasıyla üzüyor ama profesyonel hayatta bunlar var. Ayrıldığım günden beri yüzlerce kişi aradı ve duygularını paylaştı. Malatya benim için her zaman ayrı bir yerde olacak. İnşallah başka bir süreçte, başka bir tarihte yeniden birlikte olmak dileğiyle" diye konuştu.

Daha sonra Kaplan 44 Taraftarlar Derneği, Erol Bulut ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Türel