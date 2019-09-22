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Erol Bulut: 'Yolumuza namağlup devam ediyoruz'

Erol Bulut: 'Yolumuza namağlup devam ediyoruz'
Erol Bulut: 'Yolumuza namağlup devam ediyoruz'

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Yolumuza namağlup devam ediyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Gençlerbirliği karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç oynamıştık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Daha sonra penaltıdan yediğimiz gol ile İlk yarıyı bitirmek zorunda kaldık. İkinci yarı futbolcularım elinden geleni yaparak 1-1'i yakaladı. Hatta 2-3 pozisyonumuz vardı. Onları atmış olsak belki buradan galip olarak ayrılacaktık. Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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