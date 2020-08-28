Erol Ceylan: 'Biz artık Türkiye için mücadele etmek istiyoruz'

Almanya'nın en büyük spor kulüplerinden EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı ve promotör Erol Ceylan, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Dünya Şampiyonu boksörler Fırat Arslan ve Levent Çukur'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de profesyonel boksun hayata geçmesi için çabaladıklarını ve bunun da ülkeye önemli katkılarının olduğunu söyleyen Erol Ceylan, “Bugün burada toplanmamızın nedeni, Profesyonel Boks Federasyonu ve EC BOXING'in beraber çalışması. Yanımda Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Türkiye'nin ilk Dünya Şampiyonu Fırat Arslan ve eski profesyonel boksör Levent Çukur var. Türkiye'nin büyük bir eksiği var. Türkiye'nin profesyonel boks verecek lisansı ya da profesyonel boks organizasyonuna ev sahipliği yapacak bir kuruluşun eksik olması. Biz yaptığımız gecelerde, Almanya Profesyonel Boks Federasyonu çatısı altında gece düzenliyoruz. Hakemi, yöneticisi olmak üzere hepsini yurt dışından Türkiye'ye getiriyoruz. 83 milyon nüfusu olan bir ülkenin profesyonel boks federasyonu faaliyet görmüyor. Biz de bunu değiştirmek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“Uyuyan devi uyandırmak istiyoruz”

Herkesin gayesinin Türkiye'de profesyonel boksa öncülük yapmak olduğunu ifade eden Ceylan, “Ben boksu seven ve boksörlere destek olan birisiyim. Son 11 senede uluslararası 50'nin üzerinde organizasyon yaptım. Benim için Türkiye, profesyonel boksta uyuyan bir dev. Yetenekli boksörlerimiz var, hepsinin elinden tutmak istiyorum. Yurt dışında şu ana kadar verdiğim çabayı kendi ülkemde de vermek istiyorum. Türkiye'nin profesyonel boks federasyonu eksikliği var. Biz burada ofisimizi kurduk, salonlar kuracağız. Şu anda Bursa'da Ukrayna'dan, ABD'den, Romanya'dan 7-8 ağır sıklet boksörümüz kamptalar. Türkiye'de ciddi şekilde profesyonel boksu ayağa kaldırmak istiyoruz. Diğer promotörleri de davet ediyorum. Burada profesyonel boks federasyonu olacaksa hepimiz bunun elinden tutmalıyız. Kanuni prosedürler bittiğinde önümüzdeki 3-4 ay içinde burada bir gece düzenlemek ve bunu tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

“Dünya çapında avantajları var”

Gerçekleşecek olan organizasyonlarda artık Türk hakemlerin görev yapacağını söyleyen Ceylan, “Burada yapılacak olan gecede görev alacak olan Türk hakemler, yurt dışındaki maçlarda da görev yapacak. Mesela ben ABD'de yapacağım maçlarda kendi hakemimi götürmek isteyeceğim. Burada yapılacak olan hizmetin dünya çapında avantajı var. Bu avantajdan faydalanmak istiyoruz. Ben neden ev sahibi olarak hakemimi Alman olarak götüreyim müsabakalara. Bu federasyonda boks hayatını iyi bilen Fırat da Levent de görev yapacak. Büyük destek olacaklar. Benim gibi onların da yüreğinde Türkiye aşkı atıyor. Onlar da vatanlarına profesyonel boksla bir şeyler vermek istiyorlar. Türkiye'den dünyaya promotör ve boksör olarak büyük bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye geliyor. Dünyaya nam salarak ve sert şekilde ilerleyerek gitmek istiyoruz. Bu çalışmalar çok iyi. Ben Türkiye'de kendi devletimden gördüğüm desteği, Almanya'da 11 senede görmedim. Büyük bir özgüvenle bunu başlatmak istiyorum ve gururla, şerefle bunu yapacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Dikkanoğlu: “Öncü olmak istiyoruz”

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu da yaptığı açıklamada bu işin önemine dikkat çekerek, “Ben federasyonun hem kurucusu hem de başkanıyım. Ülkemizde profesyonel boks lisansı verilmiyor. Bununla ilgili bütün altyapı ve çalışmalar yapılarak buradaki arkadaşlarımıza profesyonel lisans belgesi vermek istiyoruz ve amatör boksta başarılı olan arkadaşların önünü açmak istiyoruz. Amatör boksta başarılı olan arkadaşlarımız sponsor desteğiyle yurt dışına gidebiliyor ancak sponsoru olmayanlar kendi kabuklarına çekilip yok olmaya doğru gidiyorlar. Bunlara sahip çıkmak istiyoruz. Erol Ceylan hocamız gibi birçok promotör, ülkemizde bu işi yapmak istiyor. Biz buna öncülük yapmak istiyoruz. Daha önceki organizasyonlarda yabancı hakemlerle ülkemize geldiler. Ülkemizde hem sporcusuyla hem hakemiyle bu hammaddeyi ayyuka çıkarmak istiyoruz. Bunu en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sponsorlar olsun, devletimiz olsun, herkesin bu konuya eğilim göstermesini istiyoruz” diye konuştu.

Fırat Arslan: “Türkiye'de bu işe destek vermek istiyoruz”

Dünya Şampiyonu Boksör Fırat Arslan, geçmişte yaşadığı sıkıntılara örnek vererek, “1992 yılında profesyonel boksa geçmeden önce, Türkiye Şampiyonu'nu yendim ve Türkiye adına dövüşmek istedim, Türkiye Şampiyonası'na katılmak istedim. Maalesef destek verilmedi ve Almanya adına dövüştüm. Profesyonel boksa geçtikten sonra, Erol sağolsun, ilk kez Türkiye Bayrağı'nı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okuttuk. Son 2 senede İstanbul'da 4-5 maç yaptık ama maalesef Ukrayna ve Almanya federasyonlarını çağırmak zorunda kaldık. Neden bizim ülkemizde profesyonel boksun federasyonu olmasın. Türkiye'de bu gerekli ve destek vermek istiyoruz. Erol Ceylan Almanya'da EC BOXING ile 4 senedir birinci oluyor. Birçok dev promotör var ama kendisi birinci oluyor. Neden bu geceleri Türk hakemlerle Türkiye'deki federasyonla gerçekleştirmesin? Ben buna üzülüyorum” dedi. Bir başka şampiyon boksör Levent Çukur da bu iş için geç kalındığını ve artık harekete geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “Çok geç kalındığını düşünüyorum. Cemal Kamacı'dan bugüne kadar yabancı ülkelerden lisans alarak boks yapıyoruz. Ben Almanya federasyonuna bağlı dövüştüm. Oğlum Avrupa Şampiyonu ve o da Almanya Federasyonu'na bağlı. Zamanı geldi ve geçti artık. Türkiye'de böyle bir federasyon olmalı. Ayağa kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş