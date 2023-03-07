Erol Ceylan, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Dünyanın en iyi promotörleri arasında bulunan Erol Ceylan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından duyarsız kalmamış ve AFAD'a 100 bin Dolar nakdi yardımda bulunmuştu. Bu desteği ile yetinmeyen ünlü iş insanı, depremde evini yitiren 20 ailenin de yardımına koştu. Depremden etkilenen 20 aileye nakdi yardım yapan Ceylan, “Ülkemizde gerçekleşen asrın felaketinde vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Gün birlik olma, dayanışma günüdür” dedi.

“Milletimizin yaralarını el birliğiyle saracağız”

Depremde ailesini kaybeden çocuklara yetiştirme yurdu yapmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Erol Ceylan, “Ailesini kaybeden çocukların ellerinden tutarak yeniden hayata hazırlayacağız. Milletimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Milletimizin yaralarını el birliğiyle saracağız ve bu günleri Allah'ın izni ile atlatacağız” ifadelerini kullandı. Merkezi Hamburg'da bulunan EC Boxing'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ve eşi Alexandra Ceylan, depremzedelere desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

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