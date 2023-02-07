Erol Ceylan: 'Herkes gücü yettiğince depremzedelere nakdi yardımda bulunsun'



Bu depremde yeğenini de Hatay'da hayatını kaybettiğini belirten başarılı iş ve spor adamı Erol Ceylan, "Gerek televizyon ve gerekse sosyal medyadaki görüntüleri görünce içimiz parçalandı. Eşim Alexandra Ceylan da çok duygusal bir insan, göz yaşlarını tutamıyor iki gündür. Sonra oturup konuştuk, sadece ağlayarak bu işler olmaz dedik, kendimizi toparlayarak ailece bir araya geldik. Eşim ve çocuklarımla birlikte, bu yıl tatilimizi iptal etmeye, kendimize elbise, mobilya ve diğer gereksinimleri almamaya karar verdik. Ardından yaptığımız hesaplamada 100 bin Dolar yardım yapabileceğimizi kararlaştırdık ve bu miktarı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) ilettik. Daha sonra kardeşlerim geldiler onlar da 10'ar bin Euro bağışta bulundular. Herkes gücünün yettiğince ülkemizin yaralarına merhem olmaya çaba sarf etti. Ayrıca Avrupa'daki vatandaşlarımız da seferber olmuş durumda. Burada marketlerde battaniye, mont, bot, bebek maması ve kuru gıdalar kalmadı neredeyse. Herkes gücü yettiğince alıp afet bölgesine gönderiyor, fakat şu andan itibaren nakdi yardımların daha çok işe yarayacağı kanısındayım. O yüzden herkes gücü yettiğince depremzedelere nakdi yardımda bulunsun" dedi.

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