İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersan İlyasovalı Milwaukee rahat kazandı

Ersan İlyasovalı Milwaukee rahat kazandı
Ersan İlyasovalı Milwaukee rahat kazandı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. 15 dakika parkede kalan Ersan İlyasova 6 sayı kaydetti.

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 101-115'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Giannis Antetokoumpo double-double yaptı

Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105

Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115

Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96

Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108

Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115

Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110

Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99

Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112

Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

Bora Akyol


 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.