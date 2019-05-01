Ersan'lı Milwaukee seriyi 1-1'e taşıdı

NBA'de Play-Off Yarı Final heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 115-109 mağlup etti. Ev sahibi avantajını iyi kullanan Golden State, seriyi 2-0'a getirdi. Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaund, Klay Thompson 21 sayı, 5 ribaund ve Stephen Curry 20 sayı, 5 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Houston'da ise James Harden'ın 29 sayı, 7 ribaundu ve Chris Paul'un 18 sayı, 7 ribaundu yetmedi.

Milwaukee evinde seriyi eşitledi

Milwaukee Bucks ise Fiserv Forum'da oynadığı Boston Celtics'ı 123-102'i yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Bucks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle tamamlarken, takımda ayrıca Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 10 ribaund ve Khris Middleton 28 sayı, 7 ribaundluk performans sergiledi. Boston'da Marcus Morris 17 sayı, 7 ribaund ve Jaylen Brown 16 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı.

Oğuzhan Ort