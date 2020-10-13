Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için destek arayışlarına başladı

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek arayışına başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret eden Tatar ve Genel sekreteri Hamza Ersan Saner Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel sekreteri Erdoğan Sorakın tarafından karşılandı. Tatar ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yapılan toplantının ardından “Gerginliğin ve kutuplaşmanın sonlandırılması” konusunda ortak bir açıklama yapıldı. Tatar, “İlk tur tamamlandı haftaya ikinci tur için sandığa gidilecek. Tufan Erhürman'ı demokrasiye yaptığı katkı ve seçimdeki başarısından dolayı tebrik ettim. Toplantıda önümüzdeki seçimi değerlendirdik. Pandemi nedeniyle seçime katılım az oldu. Demokrasinin çalışması için sandığa gidilmeli. Sandığa gidilsin irade yansıtılsın. Tufan Erhürman'a bizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Ülkede kutuplaşma önlenmeli. Ülkenin gelişmesi, demokrasinin çalışması, mutlu ve refah bir düzeye ulaşmalıyız. Tufan bey de daha iyi bir gelecek için fikirler ve projeler üretti. Cumhurbaşkanlığı topluma önderlik etmek herkesle iyi ilişkiler kurabilecek bir makamdır kendisine bunları ilettim. Kutuplaşmanın önlenmesi lazım. Pandemi nedeniyle seçimler ertelenmişti. Cumhurbaşkanı görevine devam etti. Halkımız da bu süreçte dayanışma sergiledi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı açıklamada, Tatar'ı birinci turda göstermiş olduğu başarıyı tebrik ederek, “Kıbrıs sorununda iki farklı görüş olarak bir araya geldik. Artık yaşanan kutuplaşmanın ve gerginliklerin yaşanmamasını dileriz” ifadelerini kullandı. Erhürman, toplumun birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine de değindi.

Emir Abdurrahman Bulut