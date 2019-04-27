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Ersun Yanal: '10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkiliydi'

Ersun Yanal: '10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkiliydi'
Ersun Yanal: '10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkiliydi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor karşılaşmasının ardından soru kabul etmeyerek 10 kişilik tavrın etkileyici olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kısa bir değerlendirmede bulundu. Ersun Yanal'ın soru almayacağını açıklamasının ardından birçok basın mensubu salonu terk etti. Oyunun kendileri adına yıpratıcı olduğunu söyleyen Yanal, “10 kişi kaldıktan sonra da mücadelesi yüksek bir maç oldu. Biz kazanmak için oynarız, kazanmak için sahada bulunuruz. En azından 10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkileyiciydi. Bu kadar kolay ve bu kadar basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Biz buna alışık bir takım değiliz, bu pozisyonda olmaya alışık değiliz ama Fenerbahçe'yi de bu kadar kolay şekilde eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Önümüzdeki birkaç günde medya ekibimizle bazı şeyler paylaşacağız. Kayserispor maçının ardından MHK değişmişti. Ortaya konulan tutum belliydi. Bildiğimiz ve öğrendiğimiz sezonları Fenerbahçe'ye tekrar yaşatmaya çalışacağız” ifadelerini kullanarak toplantıyı tamamladı.  

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

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