Ersun Yanal: 'Göreceksiniz, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz'

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve sezonu 3 puanla tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kötü bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Yanal, “Hafızalarımızda yer etmeyecek bir sezonu geride bıraktık. Sezonun son maçında desteklerinden ve bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolcular ve terdir. Her oyuncumuz bu formayı terlettiği süre içinde bir değerdir. Maalesef Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum ve onaylamıyorum. Biz geçmişten çok geleceği yaşayacağız. Bütün enerjimizi oraya çevirmeliyiz. Bunu çevirecek konsantrasyon da var. Sezonun özeti taraftarın dediği ‘güzel günler göreceğiz güneşli günler'. Bu güneşleri göreceğiz” dedi.

“Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz”

Kadro tercihleri konusunda sıkıntılı bir maça çıktıklarını belirten Yanal, “Sınırlı ve kısıtlı bir kadro ile mücadele ettik. Bu bizi etkiledi. Biz kendimi bestemizi söyleyeceğimiz bir sezonu diliyoruz. Organize olarak bekliyoruz. Bundan kimse şüphesi olmasın. Göreceksiniz şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz ve bu şampiyonluk şarkılarının bestelerini kendimiz yapacağız” şeklinde konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının transfer hakkındaki sorularına ise “Bugün bu maça bağlı olarak konuşalım. Gündemle ilgili sizi kısa süre içinde detaylı olarak bilgilendireceğiz. Bu bilgileri bizden duyacaksınız” yanıtını verdi.

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş