Ersun Yanal: 'Kalan 4 maçta elimizdeki kadroya güvenmeliyiz'

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, bugün gerçekleşen antrenmanın ardından basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Genç oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, "Manisaspor'un başındayken Kayserispor'a karşı 2-0 önde olduğumuz maçı 7-2 kaybettik. Biz ertesi hafta o genç çocukları yine oynattık. Oyuncuyu kazanmak için tekrar oynatmamız lazım.

Ama böyle oynatmakla da kazanılmaz. Gerçek yarışmanın gerçek ortamın içine, genç yetenekli oyuncuları yavaş yavaş monte etmek lazım. Hazır olmuş, iyi bir takımda oynayan bir gence şans verilir. O da alıp götürür. Hadi bir anda 'Biz bunları gençleştirelim.' olmaz. Onlara daha iyi bir deneyim kazanacak zamanda şans vermek lazım. Bizim genetiğimizde de böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin genetiğine baktığınız zaman uzun zamanlardan beri genç oyuncu yetiştirilmedi. Genç milli takımlardan aldığımız oyuncular oldu ama yetiştiremedik. Birden bire bunu yapıyor olmak kolay değil.

Aralık ayının 15'inden sonra burada 100 antrenmana çıktık ve bunun 49'unda genç takımlardan oyuncular geldi. 19 ve 21 Yaş Altı Takımı'ndaki bütün oyuncular burada bizimle çalıştı. Onlarla birlikte antrenman yapıp yemek yedik. Onların neler yapabileceğini biliyoruz. Süper Lig'e bir bakın, kim 49 antrenmanına altyapı çocuklarıyla çıkmıştır. Biz bütün altyapı oyuncularımızın isimlerini biliyoruz. Kimin oynayıp oynamayacağını, kimi kazanıp kimi kaybedeceğimizi iyi biliyoruz. Hepsi bir sürecin içerisinde. Şu andaki süreç onları kazanma süreci değil" diye konuştu.

"Yarışma organizasyonu yapmak zorundayız"

Türkiye'de genç yetenekleri oynatmak için doğru organizasyon yapılmadığını vurgulayan Yanal, "Yarışma organizasyonu yapmak zorundayız. 21 Yaş Altı Ligi kalkıyorsa gidip profesyonel liglerde bu organizasyonu yapalım. Bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor'un B takımları vardı. Birçok yetenek buradan çıktı. Rekabetin olmadığı yerdeki liglerde bunların güzel örnekleri var. Adamlar müsabaka şartlarında oynuyorlar.

Mesela bunların kurallarını değiştirebilirsiniz, bu hafta oynadıysa ertesi hafta oynamasın gibi. Geçişlerini planlayabilirsiniz. Biz 'altyapı' diyoruz. Biz Fenerbahçemizin altyapısına bakalım. Altyapıda imkan olarak baktığınızda uzun yıllar burada yukarıya oyuncu çıkmadıysa, problem var demektir. Anlayış ya da zihniyette de devrim yapmak gerekiyor. 'Hadi oynatalım' demekle, 3 kişinin yazdığı yazıyla olmaz. Eğer uygun şartlarda sende bu varsa, 3-5 genç oyuncuyu kadronda barındırıp 'takım uygun olduğunda oynatacağım' diyorsun. Sen bu planı işletmeye başlıyorsun. Her maçta bu şansı denemek için fırsat kolluyorsun. Bizim ülkemizde şu anda 'Transfer yasağı veya ceza geliyor' diye bir kaç tane genç çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Transferde nokta atışı yapmamız gerekiyor"

Ersun Yanal, transferle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, "Scout ekibimiz var ve buna ilaveten tüm antrenör arkadaşlar her hafta ciddi bir şekilde maç izliyorlar. Dünya futbolu çok küçüldü, rakamlar anormal uçuk. Genç oyuncu dolaşımı dünyada belli kulüplerin kontrolünde ve scout yapmanın da ötesine geçmek gerekiyor. Çok ciddi, detaylı bir ekip kurmak gerekiyor. Bence daha da önemlisi altyapılardan, genç oyunculardan kurulu düzene çok hızlı bir şekilde, sistematik bir şekilde girmek gerekiyor. Önceden X bir oyuncuyu gol kralıyken 10 milyona transfer ederken, şimdi 50 milyona yaklaşamazsın. Bütün bunları düşünerek çok asgari oynama kriterleri net diyebileceğimiz nokta atışı yapmak, birkaç mevkinin oyuncusu olan ve çok sağlıklı bir süreci yöneterek sakatlık olmadan doğru yönetimle nokta atışı yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılıyor"

Önümüzdeki sezon kampı Topuk Yaylası'nda yapmayı planladıklarını söyleyen Yanal, "Audi Cup'a katılacağız. 21 Temmuz'da Avusturya'da maç programımız var, Udinese ve Herta Berlin'le maçımız var. Ağustos başında Cagilari'yle maç var. 18 Temmuz'da da Ümraniyespor'la maçımız var. Program netleşince sizlerle de paylaşacağız. Bizim maçlarımız var. Önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılıyor. İnanın çalışıyoruz. İçeriden ve dışarıdan takip ettiğimiz oyuncular var. Sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun genç oyuncu olması çok mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.

"Merih Demiral bizim için ciddi bir ders oldu"

Yanal, Emre Belözoğlu'nun önemli bir karakter olduğunu vurgulayarak, "Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatıp diğer oyunculara deneyim kazandırabilirsin. Takımın da öyle oyunculara ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin genetiğine bakmamız lazım. Fenerbahçe'ye oyuncu yetiştiriyorsunuz. Hem psikolojik hem karakter hem de beceri anlamında Fenerbahçe ruhuna uygun oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Mesela üzücü olarak Merih Demiral elimizden kaçtı. Keşke hiç olmasaydı. Bu da bizim için ciddi bir ders oldu" açıklamasını yaptı.

"4 maçta elimizdeki kadroya güvenmek zorundayız"

Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkışı için yol haritasını açıklayan Yanal, "Fenerbahçe'nin aidiyetini yükseltecek katkıda bulunacak ve bu büyüklüğünü yaşatacak olan şeyler gerekli. Kendi oyuncularımızı üretinceye kadar, bu aidiyet duygusunu yapıncaya kadar takıma katkıda bulunacak ve burada kalıp buradaki aidiyeti oluşturacak karakter taşlarını doğru yerleştirmemiz lazım. Bu konuyu iyi çalışıp iyi kavrayıp yapmak zorundayız. Bizim yönetmekle zorunlu olduğumuz, 4 maçta aşmak zorunda olduğumuz bir kadro var. Onlara güvenmek zorundayız" dedi.

"Hakemlerin yönetilme şekline itiraz ettim"

Yanal, hakemlerin yönetilme şekline itiraz ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu konuda yönetilme tarzının problem olduğunu düşünüyorum. Hakemlerimizi doğru yönetilebilecek doğru bir platform oluşturduğumuzda, daha kaliteli yönetirsek daha iyi bir organizasyon yaparsak daha fazla randıman almaya başlarız. Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Önemli olan herkesin iyi hissetmesi, gönlümüz rahat demesi. Bunu yapmak için iyi bir sistem, iyi bir düzen gerekiyor. Herkesin şeffaf olduğuna karar verdiği atamaların seçimlerin adil olduğuna manipülasyon yapmadığına karar verdiği, bunu dizayn etmeden bunu oluşturmadan bu tartışmalar devam edecek. Kayserispor maçı hakeminin kokartını devre arasında söktüler. Ondan sonra bir büyük maça verdiler.

Üst üste maçlar yönetti. Bu çocuk hata yaptı kötü hatalar yaptı, tamam da sen o kötü hatayı yapacak adamı üst üste oynatır, aynı görevi verirsen o adamın yönetme kabiliyetinden şüphe duyman lazım. Hakemlerimizin de şeffaf, doğru birbirine güvenecek bir dizayna dahil olduğu süreç daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu. Yanal, deplasman performansı ile ilgili bir soruya ise, "Fenerbahçe'nin deplasmanı olmaz. Deplasmanda veya kendi sahasında diye bir şey kabul etmiyorum" cevabını verdi.