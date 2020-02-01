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Ersun Yanal: 'Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek'

Ersun Yanal: 'Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek'
Ersun Yanal: 'Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek'

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.

Gökmen Şahin

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