Erteleme maçında kazanan Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı. Yarıda kalan müsabakayı Ümraniyespor, Madindan'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

70. dakikada Mücahit Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı serbest atış defansından dönen topu Madinda, ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Ayla

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen

Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Foxi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasilogiannis, Leandro Martires (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Dos Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Levy Clement Madinda (Muhammed Gönülaçar dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Madinda (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tomislav Gulumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Tarık Tekdal, Appindangoye (Ümraniyespor)

Hüseyin Tokmak - Umut Çınar

