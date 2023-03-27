Ertuğrul Doğan: 'Ana hedefim sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir altyapı'

Dün gerçekleştirilen Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda bordo-mavili kulübün 18. başkanı olan Ertuğrul Doğan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Genel kurulun istediği gibi geçtiğini belirten Doğan, "Kimisi geldi derdini anlattı. Kimisi geldi mesaj verdi. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Camianın da büyüklüğünü gösteriyor. Benim açımdan güzel bir kongre süreci oldu. Tek listeyle seçimlere girmemize rağmen camianın bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. Düşündüğüm gibi geçti. Benim bütün ailem takım içeresinde olmuş. Soyunma odasında, tribünlerde, sokaklarda büyüdüm Trabzon'da. Şehri biliyorum. Şehrin dengelerini ve insanlarını biliyorum. Beni yanıltmadılar, gelip buraya destek verdiler. Sorumluluğumuz zaten vardı. Onları da böyle görünce sorumluluğumuz iyice artırıyor. Hiçbir şekilde onlara mahcup olmak istemem, bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız "ifadelerini kullandı.

"Ekonomik problemleri sadece Trabzonspor yaşamıyor"

"Sadece Trabzonspor ekonomik problemleri yaşamıyor. Türk futbolunun en büyük problemi ekonomi" diyen Ertuğrul Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk kulüplerinin gelirlerinin, maliyetlerini karşılaması imkansız. Bugüne kadar gelinen süreçlerde yönetici destekleriyle belli bir yere kadar gidilebildi. Bu ne benim cebime ne de bir başkasının cebine sığması mümkün değil. Doğru da değil. Tabii biz yöneticiler, elimizden gelen ne varsa yapacağız. Trabzonspor'un ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bu kadar büyük borç yükünde büyük projelere imza atmamız lazım. Toplu paraları içeriye sokmamız lazım ki faiz maliyetlerinden kurtulalım. Futbolcu geliştirmek ve transfer yapmak zorundayız. Altyapımızı çalışır, verimli, para kazandıran bir işletme haline getirmemiz lazım. Diğer kulüplerin altyapılarında değerlendirmeliyiz. Son yıllarda Norveç'in yaptığını yaparak bunu geliştirmeliyiz. Bir yerden başlamalıyız ama sistemli bir şekilde bunu geliştirmeliyiz. Biz bunlara talibiz. Bunları yapacak kabiliyetimiz ve gücümüz de var. Önemli olan nokta; tüm Trabzonspor camiasına bunları biz yaparken doğru anlatmamız lazım. Biz anlattığımız zaman camiamız ne demek isteyeceğimizi anlayacaktır. Çünkü biz işimizi en en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bu gücü kullanacağız. Bütün bunları yaparken aynı zamanda da yarışacağız. Hedefler ve performans anlamında iyi olmak zorundayız. Takımımızı her zaman yarışın içinde tutmak zorundayız. Oyuncu geliştirmek zorundayız. Ben kolay olduğunu söylemiyorum. Zor süreçler ama yapmak zorundayız. Yapmaya çalıştıklarımız, vermiş olduğumuz emeğin insanlar tarafından anlaşılıyor olması lazım" dedi.

"Bizim artık gerçek çözümleri ortaya koymamız lazım"

Kalıtsal problemlere gerçek çözümler bulmaları gerektiğini dile getiren Başkan Doğan, "Olayın köküne kadar inmemiz lazım. Çok ciddi projeler geliştirmemiz lazım. Ekonomi her şeye yansıyor. Oyuncunun maaşını ödeyemezsen iyi performans alamazsın. Personelin maaşını ödeyemezsen o personelden iyi performans alamazsın. Bu doğruları konuşmamız lazım. Maaşını ödeyemediğin oyuncudan iyi performans beklemeyeceksin" şeklinde konuştu.

"Ana hedefim sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir altyapı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ana hedefinin sürdürülebilir ekonomi ile sürdürülebilir bir altyapı olduğuna dikkat çekerek, "Sürdürülebilir ve sürdürülebilen bir başarı. Kendi şirketlerimizde olduğu gibi ekonomiyi düzenlemeliyiz. 10 yıl sonra bir şampiyonluk yaşadık. Bunun devamını getirmemiz lazım. Bunun devamını getirmemiz için de içerdeki kalıtsal problemlerin çözülmüş olması lazım. Geçici olarak değil. Bu problemleri çözerse Trabzonspor, bu ligde şampiyon olur ve her zaman yarışın içinde olur. Camia ve forma bunu rahatlıkla yapar. Trabzonspor'a her zaman destek olacağız ama ana konu Trabzonspor ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesidir" cümlelerine yer verdi.

"Lig devam ederken başka bir takımın hocasına talip olamayız"

Ertuğrul Doğan, teknik adam konusunda yönetim kurulunun fikirleri doğrultusunda hareket edeceklerini aktararak, "Trabzonspor için kim daha iyi olur gibi düşünceler var elbette ama yönetim kurulu toplantısında kendi görüşlerimi ileteceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da görüşlerini dinleyeceğiz. Trabzonspor zirveye oynayacağı için Trabzonspor'u zirveye taşıyabilecek özelliklere sahip teknik, taktik ve duruş ortaya koyabilecek hocaya ihtiyacımız var. Ligler devam ederken bir başka takımın hocasına talip olamayız. Tüm arkadaşlarımın görüşlerini dinledikten sonra bir karar vereceğiz" diye konuştu.

"Ahmet Ağaoğlu ile benim açımdan bir problem yok"

Eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile aralarında soğukluk yaşandığı şeklindeki yorumlarla ilgili olarak ise bordo-mavili kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Ben şampiyon başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile ilgili görüşlerimi ilettim. Kongrenin ilk gününde kendisini kapıda karşıladım ve elini sıktım. Benim açımdan bir problem yok. Ben bu şehirde bu takımın içinde olan bir ailede büyüdüm. Ben her Trabzonspor başkanını saygıyla karşılarım, Ahmet beyi de çok severim. Benim açımdan böyle bir konu yok."

"Şampiyonluklar için uzun süreçlerin yaşanmaması lazım"

Soyunma odasında büyüdüğü Trabzonspor'a başkan olduğu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Benim Güngör Şahinkaya'nın (dayı) omuzlarında 7 yaşındayken bir fotoğrafım var. Benim oğlumun benim sırtımda bir fotoğrafı var, 7 yaşındayken. Bir daha böyle uzun süreçlerin yaşanmaması lazım. Bir nesil çocuklarını hep Trabzonsporlu büyütmüş. Bizim bu insanlara karşı gerçekten borcumuz var. Bunu son şampiyonluğumuzla biraz dindirdik ama çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bizim sorumluluğumuz onlara karşı çok fazla. Kendi çocuklarımıza da bunu yapmak durumundayız. Bunu için çalışmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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