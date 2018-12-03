Ertuğrul Sağlam 9. teknik direktör oldu

Spor Toto Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan ancak haftalar ilerledikçe hedeften uzaklaşan takımlarda, ceza teknik direktörlere kesilmeye devam ediyor. Bu sezon 14. haftaya kadar 8 teknik direktör ile yollar ayrılmışken 9. teknik direktör ise Ertuğrul Sağlam oldu.

Süper Lig'de bu sezon ilk teknik direktör değişikliğine Çaykur Rizespor gitti. Ligin 5. haftasında İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Karadeniz ekibi 7. haftada Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştı. Ligde ikinci teknik direktör değişikliği 7. haftada oldu. Bu haftada Erzurum'da Mehmet Altıparmak, Akhisarspor'da ise Saffet Susic istifa etmişti. Akhisarspor'da aynı hafta Cihat Arslan göreve başlarken Erzurumspor 1 hafta sonra Mehmet Özdilek ile anlaştı. Kasımpaşa ise 8.haftada Kemal Özdeş ile yollarını ayırıp tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli işbaşı yapmıştı.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe Philip Cocu ile sözleşmesini feshedip yardımcı antrenör Erwin Koeman ile mücadelesini sürdürürken 12. haftada Alanyaspor'da Mesut Bakkal, Sivasspor'da Tamer Tuna görevi bıraktı. Akdeniz ekibine Sergen Yalçın 13. haftada start verirken Sivasspor'da yardımcı antrenör Hakan Keleş görevi sürdürdü. Atiker Konyaspor ligin 13. haftasında Rıza Çalımbay ile sözleşmeyi feshetti. Ligin 14.haftasında Aykut Kocaman takımın başına geçti.

Son olarak da ligin 14.haftasında Kayserispor'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kayserispor Yönetimi, Ertuğrul Sağlam'ın istifasını kabul etti.

İşte Süper Lig'de görevine son verilen teknik direktörler:

İbrahim Üzülmez-Ç.Rizespor

Safet Susiç-Akhisarspor

Mehmet Altıparmak-Erzurumspor

Kemal Özdeş-Kasımpaşa

Phillip Cocu-Fenerbahçe

Tamer Tuna-Sivasspor

Mesut Bakkal-Alanyaspor

Rıza Çalımbay-Konyaspor

Ertuğrul Sağlam-Kayserispor

