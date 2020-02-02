Ertuğrul Sağlam'dan VAR isyanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından lider Samsunspor, 21. hafta müsabakasında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. 1-0 geriye düşen Samsunspor, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, alt liglerde de VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının uygulanması gerektiğini söyledi.

Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasını değerlendiren Ertuğrul Sağlam, “Zor olacağını biliyorduk. Tarsus İdman Yurdu deplasmanı zor bir deplasman. Bunların bilinci ile biz buraya geldik. İlk devre beklediğimiz dirençle karşılaştık. Maalesef cevap veremedik. İkinci yarı soyunma odasında oyuncularla paylaştığımız bazı önemli noktalar ve oyuncularımızın buna çok çabuk şekilde reaksiyon vermesi ve sonrasında golü bulmamız moralimizi ve motivasyonumuzu arttırdı. Ondan sonraki dakikalarda oyunda üstünlüğü de ele geçirdik. Bizi lider tutacak, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak 3 puanı alacak golü de bulduk. Ben oyuncularımızın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Samsun'dan gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sonu zor ama güzel olacak”

Gelecekteki maçları da değerlendiren Sağlam, “Bu maçlar bizim daha da olgunlaşmamızı sağlıyor. Bundan sonra yapmamız gereken bir iş bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp haftaya oynayacağımız Afjet Afyonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Sonra da büyük bir finalimiz var. Bunun sonu zor olacak ama güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Hatalarımız var onları gidermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Alt liglerde de VAR uygulanmalı”

Hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“3 yaşındaki hakemin bile faul vereceği pozisyonu devam ettirdi ve devamında golü yedik. VAR sisteminin bizim ülkemizde ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlatmak istiyorum. Futbolda adaleti sağlamak için bunu uygulamak gerekiyor. Bunu alt liglerde de uygulamak gerekiyor. Biz burada emek veriyoruz. Sonrasında hakemin umursamaz tavrı ya da acemiliğinden dolayı bir takımın kaderiyle oynamak oluyor. İlk yarı biterken de hakem ciddi bir hata yaptı. Maalesef hakemlerle alakalı ciddi sorunlar var.”