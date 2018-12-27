Erzincan 1939 depreminin yıl dönümünde 4.1 ve 3.9 ile sallandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 17.36'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İliç ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedilirken, can ya da mal kaybı yaşanmadı. Bu depremin ardından saat 21.02'de merkez üssü İliç ilçesi Çayyaka köyü olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlçede meydana gelen depremin 27 Aralık 1939 yılında Erzincan'da 7.9 şiddetinde meydana gelen ve 32 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaşandığını güne denk gelmesi Erzincanlılara korku saldı. Öte yandan bugün 27 Aralık 1939 depreminin 79. yıldönümü dolayısıyla Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yaklaşık 300 kişilik bir ekiple saha tatbikatı gerçekleştirilmişti. Oluşturulan saha tatbikatında ise AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıları bulması, araçta sıkışın bir vatandaşın kurtarılması, yangına müdahale edilmesine yönelik çalışmalarının provası yapıldı. Polis ve jandarma başta olmak üzere 20 ilgili kurumun görev aldığı tatbikat gerçeği aratmamıştı.

Abdullah Aslan



