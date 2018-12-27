Erzincan beyaza büründü!

Şehir merkezine lapa düşen kar, yaklaşık 15 santimetrelik kalınlığa ulaştı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, Erzincan Belediyesine bağlı 25 karla mücadele aracı 300 personel ile trafiğin aksamaması amacıyla gece boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yaptı.

Kara, önceki yıllarda hasret kalan Erzincanlılar aileleri ile birlikte park ve bahçelere akın etti. Çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp kardan adam yapan Erzincanlılar doyasıya eğlendi. Çocukların yanı sıra büyükler de kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzaraları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Erzincan Belediyesi ise yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı araçları ile yolları kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Abdullah Aslan

