İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan güne karla uyandı

Erzincan güne karla uyandı
Erzincan güne karla uyandı

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güne karla uyanan Erzincanlılar karın tadını çıkardı.

Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.

Karın yağması en çokta çocukları sevindirdi. Okul bahçesinde kartopu savaşına tutuşan çocuklar doyasıya eğlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağışlı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri öğle saatlerine kadar, Erzurum ili ve güneyi ile Erzincan çevrelerinde ise gece saatlerine kadar devam edeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Öte yandan, Erzincan'da kardan dolayı 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Selçuk Kaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.