Erzincan kuraklık tehlikesi altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Erzincan'ın olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde ediliyor. Erzincan, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada bir kısmı çok şiddetli, bir kısmı da şiddetli seviyelerinde değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi. Yayımlanan haritaya göre, Erzincan, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin, Bayburt, Ağrı ve Muş olağanüstü kuraklık tehlikesi altında.

Ahmet Akbuğa



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